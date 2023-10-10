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Сегодня, 10:21

Шалимов: «Урал», возможно, лишили победы в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался об итогах матча 11-го тура РПЛ между «Уралом» и «Локомотивом» (2:2).

«У «Локо» не сильно поменялся состав по сравнению с Кубком. По позиции левый форвард — Тикнизян, справа — Самошников. Состав — на можно подискутировать. Если вспомнить весну, то были атакующие фланги — Пиняев, Глушенков, а здесь оба начали с лавки. И Дзюбе было тяжеловато. Несмотря на быстрый гол «Локо», соперник выглядел лучше. Отдельно — по пенальти «Урала». По тому, что Карасев говорил во время матча я понял, что речь идет об отставленной руке. Обычно перед игрой назначается пенальтист, — роли четко распределены. Игрок не забил первый пенальти, потом — второй. Там была пауза между первым и вторым ударом, и игрок кому-то мяч бросил, а потом ему вернули. Это вещи серьезные, идет битва за очки — и промахами «Урал», возможно, лишили победы», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

На данный момент «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков за 11 туров. «Урал» с 16 очками расположился на 9-й позиции.

21 октября железнодорожники на своем поле примут «Динамо». Начало матча — в 16.30 по московскому времени. Клуб из Екатеринбурга на следующий день дома встретится с «Сочи». Игра начнется в 12.00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ural-vozmozhno-lishili-pobedy/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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