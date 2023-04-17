Шалимов высказался о пенальти за игру с рукой в матче «Торпедо» и «Спартака»

Российский тренер Игорь Шалимов выразил недоумение в связи с пенальти в матче 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» (1:2) за игру рукой.

«Каждый тур очень много вопросов по пенальти, и ВАР только запутывает. В истории с рукой очень много трактовок и условий при применении правила. Взять эпизод с первым пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак» — там торпедовец вообще не видел мяча, руки у него были нормально расположены — попробуйте прыгнуть, прижав их к телу — это неудобно, это противоестественно. Не понимаю, за что тут давать пенальти. Я бы, по-футбольному, по-игроцки, определял просто — и не надо равняться на Европу, потому что там судят тоже с проблемами — оставил бы пенальти за игру рукой, когда рукой именно играют, плюс когда рука выше головы и мяч касается руки», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

На 14-й минуте матча главный арбитр встречи Павел Шадыханов после подсказки ВАР зафиксировал игру рукой полузащитника «Торпедо» Равиля Нетфуллина в своей штрафной и назначил пенальти в ворота черно-белых.