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Шалимов высказался о пенальти за игру с рукой в матче «Торпедо» и «Спартака»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов выразил недоумение в связи с пенальти в матче 23-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Спартак» (1:2) за игру рукой.

«Каждый тур очень много вопросов по пенальти, и ВАР только запутывает. В истории с рукой очень много трактовок и условий при применении правила. Взять эпизод с первым пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак» — там торпедовец вообще не видел мяча, руки у него были нормально расположены — попробуйте прыгнуть, прижав их к телу — это неудобно, это противоестественно. Не понимаю, за что тут давать пенальти. Я бы, по-футбольному, по-игроцки, определял просто — и не надо равняться на Европу, потому что там судят тоже с проблемами — оставил бы пенальти за игру рукой, когда рукой именно играют, плюс когда рука выше головы и мяч касается руки», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

На 14-й минуте матча главный арбитр встречи Павел Шадыханов после подсказки ВАР зафиксировал игру рукой полузащитника «Торпедо» Равиля Нетфуллина в своей штрафной и назначил пенальти в ворота черно-белых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ne-ponimayu-za-chto-by-lo-davat-penal-ti-v-e-pizode-s-igroj-rukoj-v-matche-torpedo-i-spartaka/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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