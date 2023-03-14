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Сегодня, 16:28

Шалимов высказался о поражении «Ахмата» в матче с «Локомотивом»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Локомотивом» (0:1).

«Зарубились в прессе Бериша и Магкеев — у «Локо» были удалены два игрока, и понять разочарование игроков можно. Но Бериша — из числа форвардов хитрых, которые умеют ловить момент нарушения — как Соболев, Комличенко. «Ахмат» играл полчаса против девятерых и в связи с этим есть разочарование у болельщиков, что не добились положительного результата. Но это не такая простая история — у команды нет навыка игры в таких условиях, а соперник, напротив, выбирает единственный вариант и отбивается», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Ахмат» с 29 очками идет на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» занимает 12-е место, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-prokommentiroval-porazhenie-ahmata-v-poedinke-s-lokomotivom/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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