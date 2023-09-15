Шалимов высказался о словах Карпина об отъезде российских футболистов за рубеж

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я внимательно посмотрел и текстовую часть интервью Карпина, и видеоверсию. Текстовая выглядит, конечно, резче, а в видео он говорит и предполагает очевидные вещи: топ-5 чемпионаты сильные, если зовут — надо ехать, совершенствоваться. Но потом начинаются трактовки, слова разворачивают так, что игрокам надо чуть ли не срочно собирать вещи и первым самолетом ехать абы куда», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.