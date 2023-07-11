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Шалимов: «Не совсем понимаю, зачем «Зенит» берет Фернандеса»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о возможном приходе бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Если брать Фернандеса пятилетней давности, то вопросов нет — средние оборонительные качества (отбор, подстраховка, игра один в один) перекрывались тем, что он мог сделать в атаке. Как защищающийся игрок Караваев поинтереснее. Понятно, что в «Зените» востребовано именно движение в атаке, способность нырнуть там за спину и прострелить, но возвращаться все равно надо. А Марио будет 33 года, плюс он год толком в футбол не играл. Караваев на сегодня игрок основы, и по тому, как он себя ведет, так просто место он не отдаст, он будет грызть свое место. А Марио надо будет доводить до состава, и не совсем понимаю, зачем его вообще берут. Если только для того, чтобы не дать усилиться ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-ne-sovsem-ponimayu-zachem-zenit-beret-mario-fernandesa/
Игорь Шалимов
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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