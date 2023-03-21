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Сегодня, 14:04

Шалимов завил, что «Краснодар» проиграл все в первые десять минут второго тайма матча с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги матча «Локомотива» и «Краснодара» (3:2), который прошел в рамках 20-го тура РПЛ.

«Матч, в котором «Краснодар» проиграл все в первые 10 минут второго тайма, когда упустил момент, когда «Локо» попер эмоционально, плюс свою роль сыграли замены. Гол, когда Дзюба отдал передачу — просто супер, уверен, Артем отдавал зрячую передачу. Шикарный момент был в конце у Пиняева, когда он обыграл нескольких и не рискнул бить с острого угла — на мой взгляд, стоило покатить, был бы вообще шедевр. Сергей молодец, сейчас в хорошем состоянии. В общем, у «Локо» все молодцы во втором тайме, но огромные вопросы к «Краснодару» — команда пришла в себя только при счете 2:2, пропустив два мяча за шесть минут», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 20 туров «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Зенит» (48 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-krasnodar-proigral-vse-v-pervy-e-desyat-minut-vtorogo-tajma-matcha-s-lokomotivom/
Игорь Шалимов
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