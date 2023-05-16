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16 мая, 23:45

Шалимов заявил, что довольно много игроков «Динамо» деградировали

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер четырех клубов РПЛ Игорь Шалимов высказался о проблемах «Динамо».

«Говорят о кризисе «Динамо», но я бы в целом сказал о том, что весна не получилась у Шварца в прошлом чемпионате, сейчас у Йокановича, есть проблемы у других иностранцев. Слишком непростая пауза, это разнится с тем, с чем коллеги сталкиваются у себя — пауза там короче. В то же время по «Динамо» скажу так — схема, расположение игроков такая же, как при Шварце. Да, есть потери — ушел Шиманьски, но ведь остался Захарян. И если Арсен в порядке, то позиция «десятки» — его. Он хороший игрок, который может играть намного сильнее, чем сейчас. На мой взгляд, довольно много футболистов в команде, которые не просто не прибавили, а деградировали — ощущение, что есть проблемы с тем, как мотивировать игроков. Не принимаю аргумент о том, что уехали иностранцы, и команда ослабла — есть Шунин, Тюкавин, Фомин, Смолов, Захарян, Гагнидзе — это хорошие футболисты, которые могут играть намного лучше, чем сейчас. Если команда в порядке, это место в тройке», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dovol-no-mnogo-igrokov-dinamo-kotory-e-degradirovali/
Игорь Шалимов
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