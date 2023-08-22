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РПЛ

Сегодня, 13:38

Шалимов заявил, что Дзюба очень важен для структуры «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 5-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» (1:1).

«У «Локо» без Дзюбы снова была история с плавающим центрфорвардом — вышел Глушенков, но игроки постоянно менялись местами. Для структуры игры Дзюба очень важен. Странно, но при хороших возможностях выхода в атаку (команда вылетала на чужую половину поля) разыграть, довести до удара не получалось. Снова неудачный матч провел Пиняев. Не проходит то, что проходило ранее — проходы, рывки, удары. На мой взгляд, тут вопрос молодости, надо спокойно пережить этот период. Просто спокойнее. Опытные игроки такие моменты переживают проще, молодые могут загнать себя. Не надо себя накручивать, качества Сергея никуда не делись. То же самое касается и Тикнизяна — Наир просто пропал в последних матчах. По обороне «Локо» отмечу Фассона — молодой парень понравился. Его левая нога поможет и в созидании», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Краснодар» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» с 6 баллами — на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 25 августа сыграет на выезде с «Факелом», «Локомотив» 27 августа в гостях встретится с «Сочи».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-dlya-struktury-lokomotiva-dzyuba-ochen-vazhen/
Артем Дзюба
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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