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Сегодня, 18:14

Шалимов заявил, что Кутепов сломал игру «Торпедо» в матче с «Химками» своим безрассудным подкатом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник «Химок» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ, в котором его бывшая команда встречалась с «Торпедо».

«Из персоналий по матчу выделю торпедовского перуанца Рейну — он и пенальти сделал, и голевую передачу отдал. С отрицательной стороны — защитника Кутепова. Защитник при счете 2:1, когда твоя команда владеет преимуществом, повела в счете, просто ломает игру своим безрассудным подкатом. Зачем так прыгать, там защитники рядом? В итоге свой же защитник сломал игру», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Торпедо» в 24-м туре РПЛ проиграло «Химкам» со счетом 2:4. Команда занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место с 13 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-kutepov-slomal-igru-torpedo-v-matche-s-himkami-svoim-bezrassudny-m-podkatom/
Игорь Шалимов
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