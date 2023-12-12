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Сегодня, 16:33

Шалимов: «Потенциал Соболева позволяет забивать 20 мячей за сезон»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

«У «Крыльев», по моим ощущениям, было чемоданное настроение — команда не настроилась на игру, а после того, как в первые 10 минут пропустили два мяча, перестроиться уже было сложно. Из-за потерь в составе получил место с первых минут спартаковец Соболев — и это полностью себя оправдало. Можно говорить о том, что ошибся Солдатенков, когда выбил мяч прямо на форварда «Спартака», а я бы обратил внимание, что Соболев был там, где и требуется, — лицом к воротам в створе — и пробил точно. Плюс у него были еще моменты. Повторяю еще раз, потенциал Соболева при грамотной работе с ним позволяет рассчитывать на то, что форвард будет забивать 20 голов за сезон», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В текущем сезоне 26-летний форвард красно-белых Александр Соболев провел 15 матчей в РПЛ, в которых отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. «Крылья Советов» с 29 баллами располагаются на строчку ниже.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-potentsial-soboleva-pozvolyaet-zabivat-20-myachej-za-sezon/
Александр Соболев
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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