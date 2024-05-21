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Шалимов заявил, что прощальный матч Джикии получился трогательным

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Тренер Игорь Шалимов поделился эмоциями от прощального матча защитника «Спартака» Георгия Джикии. 30-летний россиянин попал в стартовый состав красно-белых на домашнюю игру 29-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

«По сути, провел прощальный матч за «Спартак». Когда купили Срджана Бабича, сразу стало понятно, что это под замену Георгию, а потом Гильермо Абаскаль сразу обрубил, что два левоногих играть у него не будут. Стало понятно, что играть Джикия не будет, если только по ротации. Вел себя Георгий корректно, из команды не выходили новости о проблемах. То, что произошло дальше, это, конечно, дело клуба, но по тому, как отыграли матч с «Рубином», при игре в три центральных Джикия выглядел абсолютно нормально.

Георгию надо играть, нельзя сидеть на лавке, это помогает держать себя в тонусе, форму можно набрать только через игры, а не через тренировки. То, как все прошло в матче с «Рубином», — просто идеально, очень красивая история для Георгия: домашний стадион, он в составе, выиграли, ушел под аплодисменты. Можно было растрогаться", — сказал Шалимов «РБ Спорт».

18 мая «Спартак» объявил, что Джикия покинет команду по окончании сезона . Футболист провел за красно-белых 215 матчей и забил 5 мячей.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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