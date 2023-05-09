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Сегодня, 18:40

Шалимов заявил, что «Ростову» не хватает ресурса игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о поражении «Ростова» от «Факела» в матче 26-го тура РПЛ.

«Ростов» обыгрывал на тоненького — не хватает команде ресурса игроков, много молодежи и потеря одного-двух лидеров становится критической. В этом матче не было по травме Осипенко, дисквалифицирован Миронов, и это сильно сказалось. Команда сезон выжимает больше максимума, прыгала выше головы — и постоянно так проходить не может. Выжимать максимум проще в игре со «Спартаком», чем с «Факелом», который борется за выживание", — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ после 26 туров, набрав 50 очков. «Факел» (24) — 13-й.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-rostovu-ne-hvataet-resursa-igrokov-komanda-sezon-vy-zhimaet-bol-she-maksimuma/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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