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Сегодня, 21:05

Шалимов заявил, что Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов оценил вклад нападающего Александра Соболева в результаты московской команды.

«Соболев по своим характеристикам нужен «Спартаку». Но он, на мой взгляд, делает много работы, которая не приводит к результату — Александр обладает мастерством, он опасен в штрафной, он способен забивать по 20 голов за сезон. Но в итоге мы видим, что форвард убегает к угловым, уходит в центр. Что-то происходит внутри, Соболев нужен на поле, а не на скамейке запасных. А Промес начинает убегать с позиции центрфорварда, он не знает этой работы, уходит туда, где ему комфортно. А в итоге «Спартак» много создает, но мало забивает — команда забила всего 19 голов — это худший результат в первой шестерке», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-sobolev-po-svoim-harakteristikam-nuzhen-spartaku/
Александр Соболев
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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