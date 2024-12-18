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Сегодня, 19:20

Шалимов: «Спартак» по уровню футболистов не хуже «Зенита»

Камила Абдурахманова
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Тренер Игорь Шалимов сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

— Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы сравняться по уровню исполнителей с «Зенитом»?
— В целом считаю, что «Спартак» по уровню футболистов не хуже. Оборона, за исключением позиции левого защитника, не слабее. В атаке Угальде забил больше форвардов «Зенита», вместе взятых. Плюс «Зенит» имеет форвардов, которые иногда выходят все сразу и тем самым просто мешают друг другу. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее. А вот у «Зенита», есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия. И по сути, мы выходим на вывод о том, что из состава «Зенита» на своей позиции сейчас сильнее только Дуглас Сантос, — сказал Шалимов «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 37 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» и идущего на второй позиции «Зенита» составляет два очка.

Источник: «РБ Спорт»
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Игорь Шалимов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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