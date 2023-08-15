Шалимов заявил, что «Спартак» выглядел потерянным в первом тайме матча с «Уралом»

Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги 4-го тура РПЛ. Специалист поделился впечатлениями от матча между «Уралом» и «Спартаком».

«Перед матчем было много разговоров о том, что «Спартак» играет через два дня на третий. Но ведь и «Урал» играл в таком графике — кубковый матч команда проводила 8 августа. И вопрос был в ротации, как тренеры ее сделают. У «Спартака» важный фактор был в Кубке — во втором тайме, когда была угроза поражения при счете 3:4, вышли Бонгонда, Промес и Зобнин. Одно дело — выходить при 3:1 и доигрывать матч, другое — спасать его, тратить много эмоций. И получается, что ротацию Гончаренко провел лучше, чем Абаскаль. «Урал» в первые 20 минут прессинговал, создал много моментов и давил — «Спартак» вылезти из-под прессинга не мог, а первый момент красно-белые создали на 23-й минуте, когда головой пробил Соболев. На мой взгляд, в плане подготовки Абаскаль разложил дилемму «кубок или чемпионат» не лучшим образом. Команда в первом тайме выглядела просто потерянной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

11 августа «Урал» обыграл «Спартак» в рамках матча 4-го тура чемпионата России (3:2). На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.