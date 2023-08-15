Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Шалимов заявил, что «Спартак» выглядел потерянным в первом тайме матча с «Уралом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги 4-го тура РПЛ. Специалист поделился впечатлениями от матча между «Уралом» и «Спартаком».

«Перед матчем было много разговоров о том, что «Спартак» играет через два дня на третий. Но ведь и «Урал» играл в таком графике — кубковый матч команда проводила 8 августа. И вопрос был в ротации, как тренеры ее сделают. У «Спартака» важный фактор был в Кубке — во втором тайме, когда была угроза поражения при счете 3:4, вышли Бонгонда, Промес и Зобнин. Одно дело — выходить при 3:1 и доигрывать матч, другое — спасать его, тратить много эмоций. И получается, что ротацию Гончаренко провел лучше, чем Абаскаль. «Урал» в первые 20 минут прессинговал, создал много моментов и давил — «Спартак» вылезти из-под прессинга не мог, а первый момент красно-белые создали на 23-й минуте, когда головой пробил Соболев. На мой взгляд, в плане подготовки Абаскаль разложил дилемму «кубок или чемпионат» не лучшим образом. Команда в первом тайме выглядела просто потерянной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

11 августа «Урал» обыграл «Спартак» в рамках матча 4-го тура чемпионата России (3:2). На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-spartak-v-pervom-tajme-matcha-s-uralom-vy-glyadel-prosto-poteryanny-m/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ташуев: «Хоть завтра готов продолжать работу. Энергии полно!»

«Рубин» предложил 1,2 миллиона за хавбека «Маккаби» Джабера