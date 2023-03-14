Шалимов заявил, что второй мяч Промеса в ворота «Факела» напомнил ему чемпионский «Спартак»

Российский специалист Игорь Шалимов подвел итоги матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом».

«То, как Промес забил второй гол, мне напомнило чемпионский «Спартак», когда Промес забивал с отрыва голы — тогда отдавал вот так за спину Фернанду, сейчас Литвинов. Промес в отличной форме, просто летит. При счете 2:2 во второй тайме Абаскаль, видя состояние поле, упростил игру — убрал Пруцева, вышел Мартинса, и давление резко возрастает — за счет мощных Зобнина, Соболева, Николсона в концовке Воронежу было очень тяжело. Грубо говоря, играли «бей вперед, окружай ворота» — это штурм, который соперник не выдержал. По Абаскалю, который после свистка пошел к судье. У меня немного не вяжется образ тренера с вот этой агрессией — ну допекло человека, если уж он пошел. По своему опыту общения, скажу, что этот тренер — довольно спокойный, интеллигентный парень. Промесу дали лучшего игрока, но я бы выделил Зиньковского, который поучаствовал в голах и проявил себя хорошо, был полезен», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.