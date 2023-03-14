0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:24

Шалимов заявил, что второй мяч Промеса в ворота «Факела» напомнил ему чемпионский «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский специалист Игорь Шалимов подвел итоги матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом».

«То, как Промес забил второй гол, мне напомнило чемпионский «Спартак», когда Промес забивал с отрыва голы — тогда отдавал вот так за спину Фернанду, сейчас Литвинов. Промес в отличной форме, просто летит. При счете 2:2 во второй тайме Абаскаль, видя состояние поле, упростил игру — убрал Пруцева, вышел Мартинса, и давление резко возрастает — за счет мощных Зобнина, Соболева, Николсона в концовке Воронежу было очень тяжело. Грубо говоря, играли «бей вперед, окружай ворота» — это штурм, который соперник не выдержал. По Абаскалю, который после свистка пошел к судье. У меня немного не вяжется образ тренера с вот этой агрессией — ну допекло человека, если уж он пошел. По своему опыту общения, скажу, что этот тренер — довольно спокойный, интеллигентный парень. Промесу дали лучшего игрока, но я бы выделил Зиньковского, который поучаствовал в голах и проявил себя хорошо, был полезен», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 14 очками расположился на 14-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-to-kak-promes-zabil-vtoroj-gol-fakelu-mne-napomnilo-chempionskij-spartak/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
«Зенит» и «Спартак»: игры нервов
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Николай Орлов заявил, что дал бы российское гражданство только Вагнеру Лаву и Данни

Абрамов поделился мнением о натурализации Промеса