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Сегодня, 19:10

Шалимов заявил, что «Зенит» играл вяло в матче с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Пари НН» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Зенит» достаточно быстро забил, но после этого не особенно и прикладывал усилия для того, чтобы довести счет до крупного. Но надо сказать, что уже имея перевес в один гол, играть против «Нижнего», который всегда играет очень организованно в обороне, гораздо легче. В целом вялая игра со стороны «Зенита», Питер не особенно и включался, чтобы забивать еще больше. Вообще, так играть рискованно, но не могу сказать, что «Нижний» что-то противопоставил и был близок к ничьей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками занимает 2-е место.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-zenit-igral-vyalo-v-matche-s-pari-nn/
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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