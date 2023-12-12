Шалимов заявил, что «Зенит» играл вяло в матче с «Пари НН»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Пари НН» (1:0) в 18-м туре РПЛ.

«Зенит» достаточно быстро забил, но после этого не особенно и прикладывал усилия для того, чтобы довести счет до крупного. Но надо сказать, что уже имея перевес в один гол, играть против «Нижнего», который всегда играет очень организованно в обороне, гораздо легче. В целом вялая игра со стороны «Зенита», Питер не особенно и включался, чтобы забивать еще больше. Вообще, так играть рискованно, но не могу сказать, что «Нижний» что-то противопоставил и был близок к ничьей», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» с 36 очками занимает 2-е место.