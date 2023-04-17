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Сегодня, 21:11

Шалимов: «Зенит» играл в Ростове максимально просто»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0).

«Матч подавали как битву за чемпионство, но я бы смотрел поспокойнее — есть одна команда сильнее всех, и есть три команды, которые борются за третье место. «Зенит» приехал просто не проиграть — команда играет, исходя из своего отрыва, надо просто убрать риск и играть спокойно. В итоге «Зенит» играл максимально просто — не разыгрывал от своих ворот, просто выбивал мяч вперед, но там царствовал Осипенко, который снял весь верх. Питер не прессинговал соперника, в целом не было заметно, что «Зенит» отдает все, что есть, играет в режиме экономии. Но и при этом у Питера было три момента. «Ростов» бился, отдавал все силы — так и должна играть молодая команда», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-zenit-priehal-v-rostov-prosto-ne-proigrat/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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