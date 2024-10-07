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Николсон о дубле за «Спартак» в матче с «Ростовом»: «Потрясающе, не хватало этих ощущений»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал свой дубль в матче 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

«Потрясающе. Мне очень не хватало этих ощущений. Самое важное для меня — это чувство победы, но когда ты еще и забил — это еще замечательней, потому что я все-таки нападающий и это моя работа», — приводит Metaratings слова Николсона.

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. Форвард провел сезон-2023/24 на правах аренды в французском «Клермоне».

В сезоне-2024/25 Николсон принял участие в 6 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings

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