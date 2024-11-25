Шамар Николсон: «Угальде — сумасшедший, топ-нападающий»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал покер Манфреда Угальде после победы в матче 16 тура РПЛ против «Локомотива» (5:2).

«Угадьде — сумасшедший? Да! Он топ-нападающий. Ты это видел? 4 гола...» — приводит слова Николсона «РБ Спорт».

23 ноября в 16-м туре РПЛ прошел матч между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором красно-белые одержали победу со счетом 5:2. Манфред Угальде забил четыре мяча.

Угальде стал первым футболистом «Спартака», забившим четыре гола в одном матче чемпионата России с 1998 года. Последний раз игрок московского «Спартака» делал покер на домашней встрече с «Тюменью». Тогда героем игры был нападающий Александр Ширко.