Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:15

Николсон: «Возможно, нахождение на одном поле с Месси помогло мне забить первый гол за «Спартак»

Шамар Николсон прокомментировал свой дебютный гол в этом сезоне за «Спартак»
Виктория Кравченко

Форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал свой первый гол в этом сезоне за московский клуб. Футболист отличился голом в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Помог ли мне отличиться тот факт, что несколько дней назад я находился на одном поле с Лионелем Месси? Вполне может быть! Для меня было чем-то особенным оказаться на поле вместе с ним, это повод для гордости. В детстве я смотрел на Месси по телевизору. Может, нахождение на поле одновременно с ним вернуло мне уверенность и помогло отличиться в сегодняшнем матче», — цитирует Николсона пресс-служба красно-белых.

На прошедшей неделе футболист в составе сборной Ямайки играл против команды Аргентины в товарищеском матче (0:3). В той встрече Лионель Месси отметился дублем.

Источник: https://spartak.com/videos/24888034/
Лионель Месси
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Израиле спортсмены и спортсменки обязаны служить в армии. Но у них есть привилегии
Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала
Певец Константин Легостаев пропал без вести в Сочи
В ЛНР сообщили о колоссальных потерях ВСУ при попытках атаковать
Министр обороны Германии опровергла слова главы минздрава ФРГ о войне с Путиным
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Пресняков-старший — о Николсоне: «Шамар пока не дотягивает до уровня «Спартака»
Камоцци — об игре «Спартака»: «Важно продолжать в том же духе, чтобы иметь шансы на чемпионство»
Кечинов считает, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство
Хавбек ЦСКА Зделар рассказал, что думает об уровне РПЛ
Бышовец считает, что «Зенит» заслуженно победил в матче с «Ростовом»
Орлов: «Чемпионская гонка завершена? Не спешите. «Спартак» усилится зимой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Хавбек ЦСКА Зделар рассказал, что думает об уровне РПЛ

Кечинов считает, что «Спартак» сможет побороться за чемпионство