Николсон: «Возможно, нахождение на одном поле с Месси помогло мне забить первый гол за «Спартак»

Форвард «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал свой первый гол в этом сезоне за московский клуб. Футболист отличился голом в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Помог ли мне отличиться тот факт, что несколько дней назад я находился на одном поле с Лионелем Месси? Вполне может быть! Для меня было чем-то особенным оказаться на поле вместе с ним, это повод для гордости. В детстве я смотрел на Месси по телевизору. Может, нахождение на поле одновременно с ним вернуло мне уверенность и помогло отличиться в сегодняшнем матче», — цитирует Николсона пресс-служба красно-белых.

На прошедшей неделе футболист в составе сборной Ямайки играл против команды Аргентины в товарищеском матче (0:3). В той встрече Лионель Месси отметился дублем.