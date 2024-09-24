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Сегодня, 19:09

Шамар Николсон считает, что Пруцев и Зиньковский смогли бы играть в топ-5 лиг Европы

Шамар Николсон.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал, кто из его одноклубников, по его мнению, мог бы заиграть в ведущих европейских лигах.

«В «Спартаке» много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лигах Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин — у него огромный потенциал. На самом деле у нас много таких игроков. Будет нечестно, если я назову только одного или двух. У нас все игроки — топ!» — цитирует Николсона «РБ Спорт».

Ранее футболист заявил, что РПЛ входит в шестерку сильнейших национальных чемпионатов Европы.

27-летний ямаец до «Спартака» выступал за бельгийский «Шарлеруа», а позже — на правах аренды за французский «Клермон». В текущем сезоне на его счету 3 матча за красно-белых во всех турнирах и 1 гол.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон

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