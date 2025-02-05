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Сегодня, 18:19

Газизов оценил слова Кокорина об уровне РПЛ словом «хайпанул»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал высказывания форварда «Ариса» Александра Кокорина о РПЛ. Ранее футболист заявил, что чемпионат России «был гoвном еще в 2019 году».

«У нас чемпионат довольно-таки сильный. А то, что Саша сказал, — набирает больше просмотров. Я называю это «хайпанул». Не думаю, что под этими словами что-то есть нормальное и глубокое», — цитирует «РБ Спорт» Газизова.

В этом сезоне Кокорин провел за «Арис» 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: РБ
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Александр Кокорин
Шамиль Газизов
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