Газизов: «Заходя в раздевалку «Динамо», Хабиб и Махачев делают намного больше, чем деньги»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отметил важность для команды поддержки со стороны чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Хабиб и Ислам Махачев помогают даже своим присутствием. Такого уровня люди оказывают нам огромную поддержку своим отношением. Заходя к ребятам в раздевалку, они делают намного больше, чем деньги», — отметил Газизов.

Нурмагомедов и Махачев вместе посетили последний матч махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России против московского «Динамо».