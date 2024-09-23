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Сегодня, 05:12

Газизов: «Заходя в раздевалку «Динамо», Хабиб и Махачев делают намного больше, чем деньги»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов отметил важность для команды поддержки со стороны чемпионов UFC Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Хабиб и Ислам Махачев помогают даже своим присутствием. Такого уровня люди оказывают нам огромную поддержку своим отношением. Заходя к ребятам в раздевалку, они делают намного больше, чем деньги», — отметил Газизов.

Нурмагомедов и Махачев вместе посетили последний матч махачкалинского «Динамо» в FONBET Кубке России против московского «Динамо».

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Шамиль Газизов

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