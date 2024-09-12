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Газизов: «На игру со «Спартаком» планируем собрать 13-14 тысяч человек. Мне кажется, это нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, сколько болельщиков ожидается на матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Если брать матчи Первой лиги, то мы собирали более 20 тысяч болельщиков. В РПЛ мы уже собирали 10 тысяч болельщиков. Вместимость нашего стадиона — 15 тысяч. В ближайшее время думаю, аншлаг будет.

Мы с «Анжи» и другими командами идем разными путями. У нас совсем другая история. В Дагестане футбол очень любят. Есть большой интерес и ажиотаж среди болельщиков. Люди приходят с детьми, раньше этого не замечалось. Это говорит, что все чувствуют себя комфортно и в безопасности. Мало нецензурной брани. Болельщики ведут себя достойно, на стадионе много людей с семьями. Если это продолжится, значит, мы на правильном пути.

Заявили стадион на 15 тысяч, чтобы выполнить требования по Fan ID. Для болельщиков это в новинку, много людей уже зарегистрировалось. Все клубы через это проходят, в том числе и мы. 10 тысяч человек — хороший результат. На игру со «Спартаком» планируем собрать 13-14 тысяч человек. Мне кажется, это нормально», — цитирует Metaratings.ru Газизова.

Матч 8-го тура «Динамо» — «Спартак» состоится в воскресенье, 15 сентября. Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов

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