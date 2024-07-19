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Сегодня, 02:50

Газизов: «У нас есть желание, но нет возможности подписать с Дзюбой и Джикией контракты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, что клуб не подпишет Артема Дзюбу и Георгия Джикию.

«С Георгием Джикией не начали общение, все на том же уровне. Я думаю, что это недосягаемая ситуация. По Артему Дзюбе, думаю, что также. У нас есть желание, но нет возможности подписать с ними контракты», — цитирует ТАСС Газизова.

Джикия стал свободным агентом, так как у него закончился контракт со «Спартаком», а Дзюба по окончании минувшего сезона покинул «Локомотив».
Источник: ТАСС
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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