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Сегодня, 16:44

Газизов: «Динамо» выиграло борьбу за футболиста Джавада у больших клубов из Европы»

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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов оценил дебют полузащитник Мохаммаджавада Хоссейннеджада.

«Он является в Иране довольно известным и перспективным игроком, поэтому это не ново, ему всего 21 год. Его на родине очень хорошо знают, знают и скауты больших команд в Европе и везде. Мы надеемся, что его перспективы очень большие, мы выиграли борьбу за него у больших клубов, спасибо, что он выбрал нас. Пока все идет так, как надо», – сказал Газизов ODDS.ru.

В матче 5-го тура РПЛ против «Ахмата» Хоссейннеджад забил дебютный мяч, который по итогам встречи стал победным для «Динамо» (0:1).

«Динамо» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице.

Источник: ODDS.ru
ФК Динамо (Махачкала)
Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай
Шамиль Газизов
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