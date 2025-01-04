Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:33

Газизов исключил подписание Промеса: «Квинси не захочет в Махачкалу»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для"СЭ» оценил возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.

«Это игрок большого уровня. Пусть «Спартак» сам думает, все взвешивает. Квинси — сильный футболист, однозначно. Надо дождаться того, чтоб у него было разрешение», — сказал Газизов «СЭ».

Также спортивный директор махачкалинского «Динамо» ответил на вопрос о возможном подписании Промеса в дагестанской клуб.

«Это невозможно. Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Сам Квинси не захочет в Махачкалу», — добавил Газизов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Футболист на родине проходит обвиняемым по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Дарик Агаларов

3
Квинси Промес
Шамиль Газизов
Читайте также
Демидов оформил дубль в игре с ЦСКА и продлил голевую серию до пяти матчей
Заслуженный артист России и актер Театра имени Гоголя Александр Зотов умер в 69 лет
В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Приговор по делу против Трампа огласят до инаугурации. Что нужно знать
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Материалы сюжета Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Ещенко — о возможном возвращении Промеса: «Думаю, «Спартак» вернет легенду»
Промес оставил намек на возможное возвращение в «Спартак»
Промеса могут выпустить из ОАЭ. Квинси уже намекнул на возвращение в «Спартак»
В Нидерландах назвали сюрпризом возможное возвращение Промеса в Россию
Каррера призвал посмотреть на форму Промеса на фоне возможного возвращения в «Спартак»
Промес может получить разрешение на выезд из ОАЭ уже в феврале
Сегодня
Вчера
Неделя