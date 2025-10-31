Газизов о новом контракте с «Матч ТВ»: «Сумма увеличена, соглашение подписано на 4 года»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о подписании РПЛ нового контракта с «Матч ТВ».

«Проголосовали все единогласно, дали разрешение на подписание контракта. Поблагодарили рабочую группу, лига — молодцы. Остались детали. Сейчас уже нет смысла говорить о конкурентах вещателя. «Газпром-медиа» наш давний партнер, Лига давно его выбрала. Ждем официальное подписание контракта. Сумму контракта озвучит президент лиги, но могу сказать так — она увеличена, контракт подписан на четыре года», — сказал Газизов «СЭ».

Действующее соглашение телеканала с лигой истекает в конце сезона-2025/26.