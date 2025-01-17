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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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17 января, 22:19

Газизов: «Тедеско — сильный тренер, он может вернуться в Россию, если будет предложение от топ-клуба»

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением об экс-тренер «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско.

«Доменико — сильный, топовый тренер, он все доказал в «Спартаке» и своей дальнейшей работой. Это коммуникабельный молодой специалист, который учится. Мне с ним хорошо работалось, комфортно. Возвращение в Россию? Если его пригласит большая команда, то почему нет? «Пригласил бы его в Махачкалу? У нас есть главный тренер Хасанби Биджиев, поэтому думать о другом тренере мне было бы неправильно, даже если бы я хотел», — сказал Газизов Odds.ru.

Тедеско работал со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Источник: ODDS.ru
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Шамиль Газизов
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