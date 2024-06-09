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Газизов: «Нет ничего плохого в расширении РПЛ. Для России 18 команд более приемлемый формат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

«К расширению РПЛ отношусь нормально. Лет 5-6 назад уже высказал свою позицию — ничего плохого в этом нет. 16 клубов нормально, но для меня 18 — лучше. Это больше игр. Для России такое количество команд — более приемлемый формат. С другой стороны, смогут ли команды потянуть этот уровень? Мне кажется, в подобном формате будет больше ярких матчей. А еще увеличится число городов и регионов, которые увидят большой футбол. У нас же огромная страна. Думаю, стоит посмотреть на ФНЛ и вопрос о наличии 18 команд для РПЛ сам по себе отпадет», — приводит слова Газизова Sport24.

По итогам сезона-2023/24 в первую лигу из РПЛ вылетели «Сочи», «Балтика» и «Урал». В премьер-лигу поднялись «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон».

Источник: Sport24
РПЛ
Шамиль Газизов
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