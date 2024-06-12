Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Газизов: «В махачкалинском «Динамо» могут оказаться игроки-участники Евро-2024»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Конечно буду следить, плохо, что наша сборная отсутствует на чемпионате Европы. Но все равно буду смотреть, это моя работа. Мне интересно с профессиональной точки зрения. Мне неинтересно, кто выиграет. Мне интересны конкретные игроки, которые смогут усилить наш клуб. Кто-то из игроков-участников Евро-2024 окажется в махачкалинском «Динамо»? Да, конечно. Сейчас у нас на карандаше уже есть футболисты, которые будут на Евро и смогут нас усилить. Фамилии и сборные называть не хочу», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На турнире выступят четыре игрока клубов РПЛ: албанцы Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»), серб Срджан Бабич («Спартак») и словенец Ваня Дркушич («Сочи»).

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
Чемпионат Европы по футболу
1
Обсудить
Читайте также
На Олимпиаде за Израиль выступит арабский спортсмен
Лучший игрок РПЛ: из состава «Динамо» только Скопинцев проголосовал не за футболиста бело-голубых
В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Путин утвердил новую структуру управлений в администрации президента РФ
Актриса из сериала «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в возрасте 45 лет
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сергеев: «Во время неудачной серии тренеры нам говорили — все в порядке, все бывает»

Лучший футболист РПЛ по версии игроков «Зенита»: Кассьерра поставил себя на третье место