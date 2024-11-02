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Сегодня, 20:54

Газизов — о Соболеве: «Я в него верю. Работал с ним и знаю, какой он футболист и человек»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Он набирает, я думаю еще будет радовать болельщиков. Я в него верю. Работал с ним и знаю, какой он футболист и человек. Правильно ли он сделал, что в «Зенит» перешел? Ну сейчас я вам скажу тут! (Смеется.)» — сказал Газизов после матча.

2 ноября махачкалинское «Динамо» в Санкт-Петербурге проиграло «Зениту» со счетом 1:2 в 14-м туре РПЛ.

Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

Александр Соболев
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Шамиль Газизов

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