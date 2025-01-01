Шамиль Газизов: «Отпуск провел дома, загорать будем в Турции на сборах»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как провел отпуск.

«В отпуске занимался обыкновенными житейскими вещами, на которые не хватало времени во время сезона. Когда работаешь в другом городе, накапливается много вопросов, которые надо решить. Никула не летал, решил остаться дома с родными и близкими. А загорать будем в Турции на сборах», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После первой части сезона РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.