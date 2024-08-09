Газизов: «У Касинтуры нет российского паспорта, но мы всегда можем его сделать»

Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о процессе натурализации ангольского нападающего команды Эгаша Касинтуры.

«У него нет российского паспорта, но мы всегда можем его сделать. Пока мы приостановили этот процесс, потому что законодательство на этот счет периодически меняется, но у него есть все возможности для получения паспорта.

Если футболист сам хочет получить паспорт, то почему нет? Мы не чиним никаких препятствий. Желание исходит от самого игрока? Да, но мы учитываем все аспекты. Мы должны понимать, как клубу будет лучше, а как — нет. Я не вижу проблем в том, если он станет гражданином России. Он адекватный парень. Если он получит российский паспорт, это будет на руку всем», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

В 2021 году Касинтура пополнил состав «Уфы», а в июле 2023-го перебрался в махачкалинский клуб. На счету ангольца пять голов и девять результативных передач в 37 матчах за «Динамо».