Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:13

Газизов: «Надеюсь, в «Динамо» из Махачкалы придут еще минимум три легионера»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о трансферных планах клуба.

«Некоторые новички уже пришли, но это молодые игроки. Условно говоря, это футболисты на вырост, но мы верим в ребят. Им предстоит большая работа. Из опытных мы взяли Ангбана, он должен нам помочь. Надеемся, что к нам придут еще минимум три футболиста. Я говорю про легионеров», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в первой лиге и гарантировало себе участие в РПЛ. В 1-м туре команда на выезде сыграет с подмосковными «Химками» 21 июля.

Максим Глушенков, Сантьяго Хименес и&nbsp;Андрей Лунев. Трансферы РПЛ: «Краснодар» подписал Козлова, а «Спартак» хочет взять форварда

На данный момент махачкалинское «Динамо» подписало защитника Валентина Пальцева, взяло в аренду у «Зенита» защитника Илью Кирша, а у «Сочи» арендовало полузащитника Викторьена Ангбана.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
1
Обсудить
Читайте также
Беллингем, Гакпо и Мален вошли в символическую сборную 1/8 финала Евро
МИД Турции назвал неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро
СМИ сообщили о задержании попавшего под санкции США комбрига ВДВ Городилова
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Хитрый прием: зачем вузы набирают «мертвые души»
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Гол Писарского принес «Крыльям» ничью в матче с «Рубином»