Газизов — о Семаке: «Могу только сказать, что он топище!»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Конечно, хотелось бы примазаться к успехам Сергея Богдановича, но тут надо хвалить только его самого. Могу только сказать, что он топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе. Все говорят про состав и финансы, но там есть свои проблемы, с которыми он успешно справляется. Пять раз подряд стать чемпионом — такого давно не было. Очень рад за него как за близкого человека. Что касается дальнейшего его развития, держаться на гребне волны гораздо тяжелее, чем на него забраться. Сейчас для него важно сохранять для «Зенита» статус ведущего клуба страны, и я в нем уверен. А время европейских игр рано или поздно придет», — приводит слова Газизова РИА «Новости».

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, перейдя из «Уфы».

«Зенит» в 26-м туре РПЛ обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Это пятое чемпионство подряд для команды Сергея Семака.