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Сегодня, 00:27

Шамиль Газизов заявил, что махачкалинского «Динамо» нет глобальной задачи в РПЛ

Виктория Кравченко
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о задачах новичков перед стартом РПЛ. Команда заняла второе место в первой лиге и впервые в истории вышла в Премьер-лигу.

— Задача такая, чтобы выигрывать в каждом следующем матче. Глобальной задачи не стоит. Надо показать максимальный результат, который будет возможен.

— Наверное, прежде всего — это сохранение прописки в РПЛ?

— Нет, мы должны желать большего.

— Возможное сокращение зоны стыковых матчей будет на руку махачкалинскому «Динамо»?

— Мы об этом не думали. Наша позиция всегда была за расширение лиги. А уменьшение стыковых матчей... Как лига и РФС решат, так и будет, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-u-mahachkalinskogo-dinamo-net-global-noj-zadachi-v-rpl/
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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