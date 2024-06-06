Шамиль Газизов заявил, что махачкалинского «Динамо» нет глобальной задачи в РПЛ

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о задачах новичков перед стартом РПЛ. Команда заняла второе место в первой лиге и впервые в истории вышла в Премьер-лигу.

— Задача такая, чтобы выигрывать в каждом следующем матче. Глобальной задачи не стоит. Надо показать максимальный результат, который будет возможен.

— Наверное, прежде всего — это сохранение прописки в РПЛ?

— Нет, мы должны желать большего.

— Возможное сокращение зоны стыковых матчей будет на руку махачкалинскому «Динамо»?