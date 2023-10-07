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Сегодня, 14:51

Тарпищев считает, что Абаскалю не простят ошибок: «Мне не нравится климат в команде! Я бы относился к Джикии лучше»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от дерби с ЦСКА.

«Думаю, что «Спартак» по логике должен выигрывать. Но сейчас дело не в результате, а в климате в команде. Мне он не нравится! Потому что многие игроки недорабатывали в матче с «Крыльями». Конечно, роль Джикии в морально-психологическом состоянии команды я считаю слишком большой. Но тяжело судить, когда не видишь, что творится внутри команды. Абаскаль наделал столько ошибок, что больше ему их никто не простит. Но опять же, я не знаю условий контракта, на каких условиях его брали. Это тоже немаловажно. Основная масса рассуждает по результату, но надо знать, что происходит внутри», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также президент ФТР заявил, что главный тренер красно-белых Гильерме Абаскаль должен лучше относиться к капитану «Спартака» Георгию Джикии.

«Роль Джикии в «Спартаке» велика. Он имеет большой авторитет в команде, у него колоссальный опыт. Я бы относился к нему лучше, чем к нему сейчас относится главный тренер. Джикия нужен команде и должен работать ей на пользу», — добавил Тарпищев.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Шамиль Тарпищев
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