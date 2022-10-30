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Сегодня, 20:53

Тарпищев: «Спартак» давно не играл так интересно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру красно-белых в первом круге РПЛ.

В воскресенье, 30 октября «Спартак» победил «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Класс игры достаточно стабилен. «Спартак» давно не играл так интересно. Считаю, что он заслуженно идет на втором месте. Много тактических вариантов, хорошая работа тренера, есть взаимозаменяемость, наигранные комбинации. Команда смотрится интересно» — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками. Красно-белые отстают на 4 очка от лидирующего «Зенита», который еще не завершил свой последний матч в первом круге РПЛ-2022/23 против «Краснодара».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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