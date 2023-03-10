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Сегодня, 18:16

Шамкин рассказал, как помог Дзюбе стать лучшим бомбардиром РПЛ

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Полузащитник «Зенита» Даниил Шамкин, выступающий на правах аренды за «КАМАЗ», вспомнил как в матче с «Тамбовом» (5:1) в сезоне-2020/21 отдал голевую передачу на экс-форварда петербуржцев Артема Дзюбу, которая позволила тому стать лучшим бомбардиром РПЛ.

— На данный момент твой последний матч за «Зенит» — против «Тамбова», в котором Артем Дзюба эффектно стал лучшим бомбардиром РПЛ.
— Я как раз отдал голевую передачу под рекорд.

— Ты отдал эффектную голевую передачу.
— Не знаю, как я так сделал. Но когда с ним играешь в одной команде на тренировках, то точно знаешь, что он там находится у ворот и не прогадаешь, сделав туда передачу.

— Отдельно поблагодарил тебя за такую передачу?
— Артем поблагодарил и в интервью сказал, что передача в стиле Радимова. Тогда Владислав Николаевич мне написал, посмеялись, — приводит слова Шамкина «Спорт День за Днем».

Дзюба покинул «Зенит» после окончания предыдущего сезона РПЛ. Летом прошлого года 34-летний форвард перебрался в «Адану Демирспор», но уже в ноябре расторг контракт с клубом. В феврале этого года нападающий подписал соглашение с «Локомотивом».

В матче 18-го тура РПЛ Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1)

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shamkin-vspomnil-kak-pomog-dzyube-stat-luchshim-bombardirom-rpl-v-zenite
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Тамбов
Даниил Шамкин
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