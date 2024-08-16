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Сегодня, 17:38

Шарифи: «Бессмысленная смена тренера в «Факеле». Дело в спортивном директоре и менеджменте»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Спартака».

«Абсолютно бессмысленная смена тренера в «Факеле», спустя несколько месяцев. Опять какое-то мнимое встряхивание команды. Тут дело в спортивном директоре и менеджменте. Возможно, дело в комплектовании команды, которое не до конца соответствует уровню РПЛ. Тренер всегда получает материал и из него что-то лепит. Но Черевченко пришел в конце сезона, а его уволили в начале этого. Что он там мог сделать не так? «Спартак» же выглядит пока не так, как этого ждут. Но все-таки Станкович проделывает большую работу. Думаю, в матче с «Факелом» у них проблем не будет», — приводит слова Шарифи Legalbet.

12 августа воронежский клуб объявил об отставке Игоря Черевченко. 49-летний специалист возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством команда заняла 11-е место в РПЛ и сумела избежать вылета по итогам сезона-2023/24.

Матч «Спартак» — «Факел» пройдет 18 августа в Москве и начнется в 17.30 мск.

Источник: Legalbet
Игорь Черевченко
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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