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Шарифи: «Факел» вынесет вперед ногами ЦСКА, если те будут играть, как с жонглерами-любителями»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Факела» Наим Шарифи заявил, что воронежский клуб способен обыграть ЦСКА в матче 21 тура чемпионата России.

«В матче ЦСКА и 2DROTS был неожиданный счет. Проиграть жонглерам и геймерам — это не каждодневное событие. Я бы поставил на первый план мотивацию российских команд. Это касается клубов и сборной. Если матч не имеет значения, то это уже классика. Такой футбол получается, потому что российские команды не мотивированы. Самое печальное, что игра забудется, а счет останется. Что касается «Факела», то у команды есть еще 10 игр, чтобы остаться в лиге. Они будут цепляться за каждую возможность. Они просто вынесут вперед ногами ЦСКА, если те будут играть с такой же мотивацией, как с жонглерами-любителями! При таком отношении армейцам будем трудно», — цитирует Шарифи Legalbet.

Матч между ЦСКА и «Факелом» пройдет 2 апреля. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Армейцы с 35 очками занимают 5-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» расположился на 14-й позиции, имея в активе 17 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/sharifi-fakel-vineset-vperyod-nogami-tcska-esli-te/
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ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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