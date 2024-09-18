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Сегодня, 18:50

Каборе: «Мусаев — очень хороший человек и отличный тренер, который уважает игроков»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился мнением о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве.

«Мусаев — очень хороший человек и отличный тренер, который внимательно слушает своих игроков. Он уважает их. Так что он мне действительно нравится. Он может завоевать чемпионство с «Краснодаром»? Да, потому что он стабилен. Он не паникует и не принимает поспешных решений. У него есть знания, необходимые для принятия правильных решений, и я считаю, что он подходит для этой работы. Он знаком с клубом много лет, знаком с президентом и игроками. Я надеюсь, что он добьётся успеха в «Краснодаре», — цитирует Каборе Metaratings.ru.

После 8 туров «быки» набрали 18 очков и занимают 2-е место в таблице РПЛ. 21 сентября «Краснодар» сыграет на выезде с «Акроном» в 9-м туре.

Источник: Metaratings.ru
Шарль Каборе
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев

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