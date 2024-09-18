Каборе: «Мусаев — очень хороший человек и отличный тренер, который уважает игроков»

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился мнением о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве.

«Мусаев — очень хороший человек и отличный тренер, который внимательно слушает своих игроков. Он уважает их. Так что он мне действительно нравится. Он может завоевать чемпионство с «Краснодаром»? Да, потому что он стабилен. Он не паникует и не принимает поспешных решений. У него есть знания, необходимые для принятия правильных решений, и я считаю, что он подходит для этой работы. Он знаком с клубом много лет, знаком с президентом и игроками. Я надеюсь, что он добьётся успеха в «Краснодаре», — цитирует Каборе Metaratings.ru.