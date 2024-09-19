Каборе: «Кононов — один из моих любимых тренеров в России»

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе высказался о работе с Олегом Кононовым и предположил, почему у него не получилось проявить себя в «Спартаке».

«У меня о нем самые теплые воспоминания. Он действительно один из моих любимых тренеров в России. Он внес большой вклад в мое развитие и очень верил в меня. Честно говоря, он придал мне уверенности и показал, что я чего-то стою. Это важно для игроков. Когда футболист хорош, важно признавать это и ценить его. И он как раз делал все вышеперечисленное.

Почему он не добился успеха в «Спартаке»? «Спартак» – уникальный клуб. Быть главным тренером там непросто, потому что это популярный клуб. И, как и во всех популярных клубах, болельщики «Спартака» очень требовательны. Что касается Кононова, я думаю, что ему нужно было время, чтобы что-то построить. Он тренер, который развивается со временем. Если вы стремитесь к немедленным результатам, он вряд ли их даст», – цитирует Metaratings.ru Каборе.