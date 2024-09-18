Каборе: «Сафонов может составить конкуренцию Доннарумме, но в Европе иногда важнее имя, чем талант»

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе оценил шансы российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова выиграть конкуренцию у голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«У Сафонова могут возникнуть трудности, потому что Доннарумма — итальянский футболист с громким именем. В Европе иногда важнее имя, чем талант, так что Матвею может быть непросто. Но я думаю, что Сафонов может составить ему конкуренцию, если Матвею предоставится такая возможность», — приводит слова Каборе Metaratings.ru.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Пока россиянин не провел за парижан ни одного официального матча.