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Сегодня, 07:31

Каборе: «Сафонов может составить конкуренцию Доннарумме, но в Европе иногда важнее имя, чем талант»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе оценил шансы российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова выиграть конкуренцию у голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

«У Сафонова могут возникнуть трудности, потому что Доннарумма — итальянский футболист с громким именем. В Европе иногда важнее имя, чем талант, так что Матвею может быть непросто. Но я думаю, что Сафонов может составить ему конкуренцию, если Матвею предоставится такая возможность», — приводит слова Каборе Metaratings.ru.

Сафонов перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Пока россиянин не провел за парижан ни одного официального матча.

Источник: Metaratings.ru
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Шарль Каборе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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