Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:52

Шаронов назвал клубы, которые могут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ-2024/25.

— Исходя из финансов и трансферной кампании, «Зенит» является явным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

— Кто-то сможет составить ему конкуренцию?

— Мне кажется, что «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» могут навязать борьбу «Зениту» за первое место, — сказал Шаронов «СЭ».

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».

Роман Шаронов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
Обсудить
Читайте также
26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
«Ростов» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Шаронов: «Верю, что Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру «Спартаку»
Бушманов: «Не думаю, что ситуация с Соболевым скажется на результатах «Спартака» в начале чемпионата»
РПЛ объяснила, как будет распределен призовой фонд сезона в 555 миллионов рублей
«Крылья Советов» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Бушманов: «Не думаю, что ситуация с Соболевым скажется на результатах «Спартака» в начале чемпионата»

Шаронов: «Верю, что Станкович сможет решить все проблемы, поставив качественную игру «Спартаку»