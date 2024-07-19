Шаронов назвал клубы, которые могут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ-2024/25.

— Исходя из финансов и трансферной кампании, «Зенит» является явным фаворитом предстоящего сезона РПЛ.

— Кто-то сможет составить ему конкуренцию?

— Мне кажется, что «Динамо», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» могут навязать борьбу «Зениту» за первое место, — сказал Шаронов «СЭ».

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».