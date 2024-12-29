Шаронов принес соболезнования в связи со смертью Бугаева

Экс-защитник «Рубина» Роман Шаронов отреагировал на смерть бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева в зоне проведения СВО.

«Выражаю соболезнования в связи со смертью Алексея Бугаева... Это страшно. Я с ним играл в национальной команде. Жаль, что у него так сложилась жизнь, несмотря на то, что он мог играть в футбол. Сожалею, что путь футболиста закончился таким образом», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

О смерти 43-летнего Бугаева стало известно 29 декабря. Бугаев в ходе карьеры выступал за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.

В сентябре этого года экс-футболиста приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.