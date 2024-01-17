Шаров рассказал о любви к футболу и назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров признался в любви к футболу и высказался о том, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне РПЛ.

«Откуда любовь к футболу? С самого детства. Выходил все время во двор и играл. И играл очень круто и вообще хотел стать футболистом. Но родители меня привели на хоккей. Помню, что вначале расстроился этому. Но футбол — просто моя игра, я обожаю смотреть какие-то турниры футбольные, например, медиалигу. Люблю сам участвовать в матчах. Кто станет чемпионом РПЛ? К сожалению или к счастью, я вот в этом сезоне именно российский футбол не очень смотрю. Но знаю, что и «Краснодар» хорошо выступает. «Зенит» более-менее опять же. Но если учитывать предыдущие результаты, то мне кажется, что у «Зенита» есть вот эта вот психология чемпионская», — приводит слова Шарова Metaratings.ru.

«Краснодар» с 38 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ, второе место с 36 очками занимает «Зенит».