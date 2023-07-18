Шавло: «Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство. «Зенит» надо подвинуть, они много выиграли»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло предположил, какое место московский клуб займет в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Трансферы у «Спартака» еще не закончились, поэтому сложно сказать, какое место может занять команда. Все думают, что если есть трансферы, то можно любое место занять. Надо эти трансферы интегрировать. Надеюсь, «Спартак» будет бороться за чемпионство с «Зенитом», ЦСКА, «Динамо», «Краснодаром». Думаю, в тройке красно-белые будут, но надо уже «Зенит» подвинуть, а то они много выиграли. Верю в Абаскаля. Единственная проблема — как он разберется со всеми футболистами. Сейчас в команде переизбыток игроков. Могут возникнуть противоречия между российскими футболистами и иностранцами», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

По итогам прошлого сезона московский клуб стал бронзовым призером чемпионата России.

23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.